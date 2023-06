Constrangimentos no serviço de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier

Foto: João Marques - RTP

Regressam os constrangimentos ao serviço de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Entre as 21h00 e as 9h00 de terça-feira, o serviço não terá condições de receber doentes urgentes por falta de recursos humanos.