Constrangimentos persistem em urgências hospitalares de todo o país

De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a situação continuou "complicada" na manhã desta quarta-feira, sendo o tempo médio de espera nas urgências para doentes considerados urgentes, com pulseira amarela, de quase 15 horas.





o tempo médio de espera já chegou a ser superior a 18 horas, durante a manhã desta quarta-feira. têm estado mais de 50 pessoas a aguardar nas urgências gerais deste hospital, com pulseira amarela. As corporações de bombeiros confirmaram que, na última noite, muitas ambulâncias ficaram à espera mais de quatro horas para que os doentes tivessem uma maca no hospital.

O tempo recomendado nestes casos é de 60 minutos, mas já se regista uma evolução positiva, considerando queSegundo a RTP apurou,