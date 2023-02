Consulta falhada de IVG. Hospital de Santa Maria abre inquérito

A unidade hospitalar garante ainda que vai pagar as despesas que a utente suportou para fazer a intervenção numa unidade privada.



O caso relatado pelo Diário de Notícias leva ainda o Santa Maria a explicar que, apesar de este ser um incidente pontual, regista um grande aumento de procura nestas consultas nas últimas duas semanas, sem que para isso tenha tido reforço de pessoal.



Já no ano passado realizou 851 IVG, mais 221 do que em 2021.