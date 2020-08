A associação de medicina geral e familiar também admite surpresa com os números hoje divulgados pelo Jornal de Notícias que indicam que as consultas presenciais nos centros de saúde caíram para metade no mês de julho.Houve nesse mês menos cerca de oitocentas mil consultas presenciais nos cuidados de saúde primários enquanto as consultas por telefone duplicaram.O presidente Rui Nogueira diz que o medo do coronavírus e a redução de pessoal nos centros de saúde durante a pandemia explicam alguma coisa, mas não explicam tudo.