Consumo de droga. Autarquia selou portões da Escola do Cerco do Porto por segurança

A Câmara Municipal do Porto mandou selar os portões da Escola Preparatória do Cerco. A decisão surge na sequência da queixa de um munícipe ao Ministério da Administração Interna porque o espaço, que está em ruínas, tem sido apontado como local de consumo e tráfico de droga.

O Ministério remeteu responsabilidades para a autarquia do Porto.



Na resposta, Rui Moreira lembra que a escola é propriedade do Ministério da Educação e que não passou para a alçada da Câmara no processo de descentralização de competências.



O autarca acusa o Ministério de José Luís Carneiro de tentar "lavar as mãos" neste processo ao notificar a autarquia sem consultar, primeiro, a quem pertencia o edifício.