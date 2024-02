Consumo de drogas a céu aberto em Lisboa continua a aumentar

Foto: Colin Davis - Unsplash

O responsável do ICAD teme mesmo uma repetição dos problemas verificados no Casal Ventoso, no final do século passado.



O presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos, entrevistado pela jornalista Camila Vidal, lamenta a falta de meios para combater o problema do consumo de droga em Lisboa.



As Juntas de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique pedem mais meios para lidar com o aumento do consumo de droga a céu aberto, naqueles locais da cidade de Lisboa.