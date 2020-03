Contactos próximos dos casos do novo coronavírus "colocados em vigilância"

Questionada sobre a atitude das autoridades em relação às pessoas que estiveram em contacto próximo com as duas pessoas em Portugal com coronavírus, a ministra da Saúde afirmou que serão colocadas em vigilância. "As autoridades regionais de saúde estão a trabalhar no sentido da sua identificação e avaliação do graus de risco e exposição. O que será feito é uma determinação de medidas proporcional àquilo que foi o grau de risco identificado".