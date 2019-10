Contagem decrescente para regresso da ofensiva militar turca na Síria

Depois de um intervalo, na ofensiva militar turca na Síria, iniciou-se a contagem decrescente para o regresso do conflito. Termina esta terça-feira o cessar-fogo assinado entre Ancara e Washington, para permitir a saídas das milícias curdas do nordeste do território sírio. O presidente da Turquia rejeita estender período de cessar-fogo.

Depois da retirada, os Estados Unidos já admitem deixar algumas tropas na região.





Um caso que está a ser acompanhado pelo correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares.





O presidente da Turquia rejeita o adiamento do fim do cessar-fogo.



O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, tinha proposto uma extensão do período de suspensão das hostilidades, mas Tayyp Erdogan garante que as operações no nordeste do território sírio vão ser retomadas com determinação.



Erdohan tem encontro marcado para hoje com o presidente da Rússia e pretende acertar com Putin uma retirada das milícias curdas, da região controlada pelo regime sírio.