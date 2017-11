Partilhar o artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão Imprimir o artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão Enviar por email o artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão Aumentar a fonte do artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão Diminuir a fonte do artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão Ouvir o artigo Contagem do tempo pode levar 3 mil professores para o 10º escalão e 10 mil para o 9º escalão