Contagem dos votos dos emigrantes termina hoje

Cerca de 300 mil votos de portugueses residentes no estrangeiro chegaram, por via postal, a Lisboa até segunda-feira, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), e estão a ser contados desde terça-feira por cerca de mil escrutinadores indicados pelos partidos políticos.Os votos dos emigrantes decidirão qual será a segunda força política mais votada, PS ou Chega, e que assumirá o lugar de líder do maior partido da oposição.A AD - Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 89 deputados, se se juntarem os três eleitos pela coligação AD com o PPM nos Açores, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, 58.Os três partidos mais votados serão ouvidos pelo Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira.