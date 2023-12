Contas apresentadas até final de março com lucro esperado

Fonte oficial da Fundação JMJ Lisboa 2023 assegurou hoje que "as contas finais da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 estão a ser ultimadas e serão encerradas no final do ano, de acordo com as obrigações legais. Serão, posteriormente, auditadas por uma entidade independente, prevendo-se a sua divulgação no primeiro trimestre de 2024".

"Neste momento, estão ainda a ser processadas as devoluções dos montantes pagos pelos peregrinos internacionais que, por motivos diversos (entre os quais a ausência de visto), não puderam comparecer à Jornada", razão pela qual "não existe ainda um número final para o resultado das contas da JMJ Lisboa 2023, mas tudo aponta para a existência de um superavit, cujo valor definitivo ainda não é possível estabelecer", acrescenta a Fundação em nota enviada à agência Lusa.

Em notícia publicada hoje, o jornal Observador apontou para que o lucro da JMJ poderá rondar os 20 milhões de euros.

Citado na notícia, o presidente da Fundação, cardeal Américo Aguiar, admite que "podem ser 24 milhões, podem ser 19 milhões, ainda não está inteiramente apurado".

Na nota enviada à agência Lusa, a Fundação sublinha que "o sucesso da JMJ Lisboa 2023 e o seu retorno financeiro é fruto do empenho de Portugal e dos portugueses, do número de peregrinos inscritos que ultrapassou as expectativas iniciais, assim como foi conseguido graças ao apoio público e privado, indispensáveis para ajudar a construir este grande encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco".

"É fruto, também, do grande esforço de contenção de gastos que norteou toda a organização da Jornada e do extraordinário trabalho e empenho dos milhares de voluntários que ao longo de quatro anos ofereceram a sua energia, força e criatividade para erguer esta obra", acrescenta.

Em declarações anteriores à agência Lusa, Américo Aguiar assegurou que qualquer lucro da JMJ "será aplicado em projetos que englobem os jovens", nomeadamente dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ Lisboa 2023 decorreu na capital portuguesa entre 01 e 06 de agosto, com a participação de centenas de milhares de jovens de todo o mundo, tendo os momentos principais sido presididos pelo Papa Francisco.

A próxima edição da JMJ será realizada em Seul, na Coreia da Sul, em 2027.