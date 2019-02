Contas da Escola de Bombeiros estão a ser auditadas

RTP27 Fev, 2019, 08:51 | País

A auditoria está a ser feita pela Proteção Civil e incide nas contas de 2015, 2016 e 2017. A escola é propriedade da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). É através da escola que a ANPC paga à Força Especial de bombeiros e aos operadores das centrais de socorro.



De acordo com o JN, a auditoria surgiu na sequência de uma denúncia e foi pedida ao presidente da ANPC em maio de 2018. A ANPC deu o final do ano de 2018 como limite para a conclusão da investigação, mas terão sido encontrados “cenários inesperados” nas contas e as declarações dos 80 funcionários terão gerado contratempos, avança o jornal.





De acordo com informações da ANPC ao JN, a fiscalização abarca a “área financeira e o universo organizacional da ENB, para aferição da correta aplicação das verbas públicas transferidas”. A entidade estima que as investigações estejam concluídas até final de março deste ano. Na origem do atraso está a “complexidade e vastidão da realidade encontrada”.







Houve uma outra fiscalização da Proteção Civil à Escola Nacional de Bombeiros em 2012, durante a tutela do ministro Miguel Macedo, mas não foram conhecidas as conclusões.