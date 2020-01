Contas nos institutos de oncologia estão no vermelho

Foi no IPO de Lisboa que as contas mais derraparam, como conta o jornalista da Antena 1, Pedro Guilherme.



Os resultados negativos do IPO de Lisboa são mais expressivos do que os do Porto e de Coimbra juntos.



Embora o saldo ainda esteja no vermelho o IPO do Porto foi o único, dos três, a melhorar os resultados de 2017 para 2018.