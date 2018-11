Partilhar o artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações Imprimir o artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações Enviar por email o artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações Aumentar a fonte do artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações Diminuir a fonte do artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações Ouvir o artigo Contentores de pediatria do Hospital de S. João estão de novo a ser alvo de reparações