Conter combustível de navio encalhado é prioridade no Pico

“Contamos já com o reforço de material de barreiras de contenção da poluição, que vieram agora da Terceira e também material de combate à poluição, contenção e recolha que veio de Ponta Delgada a bordo de um navio da Marinha portuguesa, que estão neste momento a descarregar em São Roque do Pico”, adiantava ao início da manhã o comandante Rafael da Silva, da Capitania do Porto da Horta, em declarações ao repórter da RTP Vasco Pernes.O acidente aconteceu na manhã de sábado, quando estavam a bordo do navio 70 pessoas - 61 passageiros e nove membros da tripulação. Ninguém ficou ferido.





Nas próximas horas, explicou o comandante da Armada, a missão do dispositivo envolvido nas operações da Madalena do Pico passará por “melhorar a contenção com mais barreiras e começar, se possível, a fazer alguma recolha do produto derramado”.



Rafael da Silva salientaria que a recolha do combustível poderia ocorrer antes mesmo de as autoridades entrarem no ferryboat para avaliar os danos. O que acabou por não acontecer, dado que as condições do mar permitiram uma primeira abordagem.



O acidente do ferry levou o Sindicato da Marinha Mercante a suspender “por tempo indeterminado” a greve dos trabalhadores da transportadora açoriana Atlânticoline, em curso desde 4 de janeiro, pela revisão do acordo de empresa.

O capitão do Porto da Horta indicou que as operações no local envolvem largas dezenas de operacionais.“Ao nível da Portos dos Açores, eu estimo que sejam cerca de 60. Se nós contabilizarmos toda a guarnição do navio da Marinha portuguesa, estamos a falar em mais 45. No comando local da Polícia Marítima da Horta temos 17 pessoas empenhadas, em concreto, no Pico, cinco. Depois ainda temos outras agências ambientais e agentes de Proteção Civil, como os bombeiros, que poderão vir a ser chamados a qualquer instante”, enumerou.Mais tarde, igualmente ouvido pela reportagem da RTP, o comandante Lizuarte Machado, da Portos dos Açores, afirmou, por sua vez, que “o importante, neste momento, é controlar o derrame de combustível, embora se tenha a sensação, pelo cheiro, que o derrame ou é nulo ou é mínimo”.“Em todo o caso e sob a supervisão da Autoridade Marítima Nacional, que é a entidade com responsabilidades nesta matéria, vai ser alterado o posicionamento das barreiras, não só da barreira que está colocada, como também vão ser colocados mais barreiras e material absorvente proveniente do Porto da Horta, do Porto de São Roque do Pico e do Porto de Praia da Vitória”, indicou.Lizuarte Machado precisou que “a extremidade sul” da barreira já instalada “vai ser ligada a terra” e “a extremidade no cais acostável vai ser rebocada para a zona do molhe oeste, no sentido de circundar o navio e delimitar uma possível zona de contaminação”.Também o responsável pela Portos dos Açores estimou que pudesse haver condições durante a tarde para abordar o“Em todo o caso, a avaliação que se possa fazer neste momento, mesmo a bordo, é sempre muito limitada porque a água dentro do navio está ao nível da água fora do navio”, advertiu.“A verdadeira avaliação será aquela que os mergulhadores vão fazer, até para se perceber também se é possível, com uma mangueira estendida para o lado das piscinas, retirar o resto combustível dos três tanques de combustível do navio. Mas essa avaliação só os mergulhadores a poderão fazer. Os mergulhadores, em princípio, hoje já estarão aptos a ir para o mar e a mergulhar. O tempo está bom, pensamos que essa avaliação será feita”, concluiu.Logo no sábado foi aberto um inquérito para apurar o que causou o acidente com o ferryboat, como confirmou o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva.