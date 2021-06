Contestação social aumentou para níveis idênticos aos registados antes da pandemia

Maio foi mesmo o mês do trabalhador. A contestação social aumentou para níveis idênticos aos registados antes da pandemia. De acordo com dados da Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, os pré-avisos de greve dispararam, depois do fim do estado de emergência no país.