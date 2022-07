Contingência acabou, mas Proteção Civil diz que nada mudou

Os meios de combate a incêndios, a nível nacional, permanecem no terreno, apesar de o risco de ter diminuído.O comandante nacional da Proteção Civil garante que nada mudou com o fim da situação de contingência em Portugal.A temperatura baixou, mas o facto de o país continuar debaixo de uma situação de seca faz com que seja necessária uma reavaliação do risco de incêndio com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explica o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes.