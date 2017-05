"Continua a haver um problema de pobreza estrutural em Portugal"

Foto: Direitos Reservados

A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, faz um balanço positivo de mais um fim-de-semana de recolha de donativos alimentares junto das grandes superfícies.



O Banco Alimentar contra a fome recolheu quase duas mil toneladas de alimentos, na campanha que decorreu no fim de semana, em mais de duas mil superfícies comerciais. Este valor é semelhante ao obtido no ano passado.



O donativos recolhidos vão agora ser distribuídos, por mais de duas mil e seiscentas instituições de solidariedade social, beneficiando quase meio milhão de pessoas com carências alimentares comprovada.



Apesar desta recolha junto das grandes superfícies, os donativos podem ainda ser realizados através de cupões e via online.