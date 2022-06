Continua por determinar a causa do surto de hepatite aguda em crianças

Dois meses depois do alerta internacional, continua por determinar a causa do surto de hepatite aguda em crianças. Há mais de 900 casos em 33 países, com 18 mortes confirmadas e 45 transplantes de fígado, na maioria abaixo dos 6 anos. Portugal regista 17 casos da doença.