Continuam as buscas pelos dois pescadores nos Açores

Em comunicado, a Marinha Portuguesa diz que estão a ser usados todos os meios disponíveis.



Foram acionados os serviços da Proteção Civil e Bombeiros para as buscas por terra. No mar, há várias embarcações e uma mota de água. No ar, as operações estão a cargo da Força Aérea Portuguesa.



O barco de pesca onde seguiam foi encontrado ao início da manhã, parcialmente afundado, perto da baía da Praia Formosa.



O terceiro tripulante que seguia a bordo da embarcação foi resgatado, com vida, ainda durante o dia de ontem.