Contra "abusos e ilegalidades". Professores e educadores cumprem greve nacional

(em atualização)”, lê-se no pré-aviso de greve da plataforma sindical, que inclui a Federação Nacional dos Professores e a Federação Nacional de Educação.No início da semana, o primeiro-ministro descartou uma vez mais a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Em reação às declarações de António Costa, as estruturas sindicais asseguraram que as ações de luta vão continuar.

Fenprof, FNE, ASPL, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU são as nove organizações de docentes da plataforma.





Os sindicatos dos docentes dizem-se disponíveis para anuir a uma recuperação faseada do tempo de servço, recordando que mantêm outras reivindicações. Desde logo, o fim das vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões e das quotas de avaliação



"Os abusos e as ilegalidades nos horários de trabalho arrastam-se e são um dos fatores de profundo desgaste físico, psíquico e psicológico dos docentes", lê-se ainda no pré-aviso de greve.



Para a próxima segunda-feira está marcada uma greve dos trabalhadores não docentes em defesa da valorização das profissões. Neste caso, o pré-aviso foi entregue pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), outra das estruturas da plataforma.



O SINAPE argumenta que os profissionais não docentes enfrentam, há já 13 anos, "uma desvalorização salarial", dado que as "tabelas foram engolidas pelo ordenado mínimo nacional, sem que existisse uma reestruturação das carreiras".



O ano letivo arrancou com uma semana de greves de professores e pessoal não docente convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P).



c/ Lusa