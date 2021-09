Contra-almirante recomenda conversas presenciais entre PR e primeiro-ministro

O Presidente da República e o primeiro-ministro devem ter conversas presenciais e em sítios controlados. A recomendação parte do diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança, que revela que não pode garantir que as comunicações são seguras. O contra-almirante António Gameiro Marques diz que é sensato ter cautela.