Contratos de PPP rodoviárias sob investigação custaram 836 milhões de euros

Uma das principais linhas da investigação, considerada “de particular complexidade”, está relacionada com as concessões Norte e Grande Lisboa que, entre 2009 e o último trimestre de 2017, custaram 756 e 80 milhões de euros em rendas.



Escreve o Público que estas estradas foram construídas em regime de portagem real e até 2009 não representavam custos para o Estado. Desde então, custaram 836 milhões de euros em rendas por disponibilidade (privados recebem por terem as estradas disponíveis).



Ao todo, o plano de concessões em parceria público-privada já custou ao Estado 9.365 milhões de euros. Um terço deste valor foi faturado pela Ascendi, do grupo Mota-Engil, respeitante a cinco auto-estradas.





A outra linha de investigação do DCIAP está relacionada com a alegada “pressão” manter um conjunto de subconcessões em que o Estado paga por disponibilidade e tráfico previsto.







Sob escrutínio está ainda a forma como a Estradas de Portugal contornou a recusa de visto do Tribunal de Contas, pela celebração de contratos paralelos e “pagamentos contingentes” aos privados.Em investigação há sete anos, na sequência de declarações de Luís Marques Mendes nae de uma notícia do, o processo ainda não conta com arguidos.De acordo com o, o Ministério Público tem na mira eventuais crimes de gestão danosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, corrupção ativa para ato ilícito, fraude fiscal agravada, branqueamento de capitais e associação criminosa.Acrescenta o jornal, que teve autorização para consultar autos do processo, que o antigo secretário de Estado das Obras Públicas de José Sócrates, Paulo Campos, é um dos principais suspeitos.