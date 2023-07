A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares garante que a lei foi cumprida nos contratos feitos por ajuste direto para a Jornada Mundial da Juventude. Ana Catarina Mendes diz que os contratos com valores mais elevados foram feitos por concurso público e com visto do tribunal de contas. A reação do Governo depois de se saber que a larga maioria dos contratos tinha sido feita por ajuste direto e perto de metade durante este mês de julho.