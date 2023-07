Controlo de fronteiras em Portugal começou às 00h00

Segundo uma resolução do Governo, este controlo acontece “a título excecional de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna”.O controlo de fronteiras no âmbito da JMJ, entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa, e que contará com a presença do Papa Francisco, estará a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), além da eventual colaboração de autoridades de outros países.O SEF reforçou os efetivos em Tui, Vilar Formoso, Caia e Castro Marim, que serão os pontos com maior fluxo, estando envolvidos no total, de norte a sul, mais de 100 inspetores. Em relação às fronteiras áreas, o SEF tem 325 inspetores nos cinco aeroportos internacionais, sendo complementado com o efetivo da PSP com formação para o efeito.