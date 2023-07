Controlo de fronteiras reposto. Duas detenções no Aeroporto de Lisboa

Duas pessoas foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, das quais uma por tráfico de menores. A suspeita, proveniente de um voo de Bissau, viajava acompanhada de 11 crianças.

É o balanço das primeiras 24 horas da operação de segurança para a Jornada Mundial da Juventude, ao abrigo da qual foi restabelecido o controlo nas fronteiras.



No total, foi recusada a entrada no país a 17 pessoas.



Nos aeroportos, PSP e SEF controlaram passageiros de 463 voos, o que implicou a fiscalização a mais de 7.500 pessoas. Neste caso, duas pessoas foram impedidas de entrar no país.



Já nas fronteiras terrestres foram recusadas 15 entradas.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a GNR fiscalizaram 1.080 viaturas e quase três mil pessoas.