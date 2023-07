Foto: Nuno Veiga - Lusa

No balanço do primeiro dia de reposição do controlo documental nas fronteiras, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, foi impedida a entrada no país a 17 pessoas, das quais 15 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e duas por via aérea.



Nos aeroportos, o SEF controlou 463 voos, fiscalizou mais de 7.500 pessoas.



Já nas fronteiras terrestres foram fiscalizadas mais de 1080 viaturas e cerca de três mil pessoas.



O controlo de fronteiras decorre até às 0h00 de 7 de agosto.