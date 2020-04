Convenção do BE marcada para outubro poderá ter novas datas

Na conferência de imprensa que se seguiu à Mesa Nacional que se reuniu por videoconferência, Catarina Martins foi questionada se está afastada a possibilidade de se manterem as datas iniciais, ao que respondeu negativamente.

"Não decidimos desmarcar a Convenção, os prazos dos vários debates preparatórios é que se provou impossível mantê-los. Por isso, o que fizemos foi suspender prazos para, no início de junho, tendo em conta o que for a situação epidémica, já estaremos em condições de compreender se é preciso alterar a data ou apenas alterar procedimentos mantendo a data", explicou.

No texto de resolução política aprovado na Mesa Nacional de hoje, o partido recorda que o regulamento da convenção, que se realizará no Porto, previa que as moções de orientação fossem entregues até 15 de junho.

"Não sendo ainda certo quando se poderá voltar a realizar reuniões presenciais, assegurando todas as regras de participação e democracia, não estão reunidas as condições para o cumprimento do calendário da XII Convenção", refere o texto.

Por essa razão, foi decidido hoje "suspender os prazos e o regulamento da XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda", remetendo para a próxima reunião da Mesa, a realizar-se em junho, uma decisão final sobre esta matéria.

"Da mesma forma, os processos eleitorais internos de âmbito distrital e concelhio ficam suspensos até decisão da próxima reunião da Mesa Nacional", indica o partido.

