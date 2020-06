Conversa Capital com Artur Santos Silva, presidente honorário do BPI

Artur Santos Silva aponta como prioridades a preservação do emprego e dos rendimentos, para que daqui a um ano seja possível perceber qual o caminho que se quer seguir e que empresas vamos ter. Nesta entrevista, Artur Santos Silva considera ainda que pela primeira vez a União Europeia se assumiu como uma potência económica mundial. "Se não for uma potência económica não é uma potência política", afirma.



Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Celso Filipe do Jornal de Negócios.

O fundador do BPI não tem duvidas que na elaboração do próximo orçamento, vai ser necessário apelar à solidariedade de todos, classe média e classe alta, para ajudar à recuperação económica, ou seja, existe um risco de aumento de impostos. Contudo, acredita que ainda há margem para recuperar da previsível quebra de quase dois dígitos do PIB nos próximos dois anos.