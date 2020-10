Conversa Capital com Frederico Falcão, Presidente da ViniPortugal

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da ViniPortugal revelou que as vendas no acumulado de janeiro a julho cresceram 1,6 por cento. Frederico Falcão refere que, até ao final do ano, não será possível atingir os 3,3 de crescimento médio dos últimos anos, mas ainda assim, haverá crescimento que pode chegar aos 2,5 por cento. Para 2021 a intenção é crescer 5,5 por cento, para atingir os mil milhões em exportações em 2023.O preço do vinho português nos mercados exteriores também vai subir. A intenção é privilegiar os mercados que valorizem a qualidade dos vinhos nacionais. Para crescer 5,5 por cento em exportações, o preço médio deverá rondar os 3€ a 3,2€.No mercado nacional as vendas nas grandes superfícies aumentaram mas no global as perdas rondaram os 25 por cento. Só a restauração registrou quebras de 50 por cento. A vindima correu bem, mas contas totais da produção ainda não foram feitas. Frederico Falcão estima que a quebra de produção possa ser ligeiramente superior aos 3 por cento previstos, mas ainda assim, assegura que a qualidade é muito boa.Para 2021 a ViniPortugal quer ter um orçamento de 8,5 milhões de euros para a promoção dos vinhos portugueses, mais 3 milhões e meio do que este ano e Frederico Falcão espera que 85 por cento deste montante seja financiado com fundos europeus e nacionais - sendo que estes fundos nacionais são fundos do sector.Relativamente aos fundos comunitários para os próximos 10 anos, o presidente da ViniPortugal refere que o setor está unido para apresentar uma estratégia comum. De resto, a ViniPortugal conta apresentar um plano de sustentabilidade para o sector dos vinhos em Portugal, cuja inexistência tem sido por vezes um bloqueio à entrada noutros mercados.Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Ana Sanlez do Jornal de Negócios.