Em entrevista Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a secretária-Geral da CGTP, Isabel Camarinha, adianta que a CGTP é contra as maiorias absolutas porque quem as tem, tendencialmente, não quer ouvir os trabalhadores e com este governo diz que já se sente isso.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Catarina Almeida Pereira do Jornal de Negócios.