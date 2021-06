Conversa Capital com Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura

Foto: Antena1

A garantia foi dada pela ministra da Agricultura em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios. Apesar das condições adversas, esperadas para este verão, Maria do Ceu Antunes assegurou que desde que haja um uso eficiente da água, Alentejo e Algarve não vão sentir dificuldade em manter a atividade agrícola e em ter água para os animais.



Nesta entrevista, a ministra da Agricultura reiterou a sua confiança na conclusão da PAC durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no dia 28 de junho, na reunião dos ministros da Agricultura, e adiantou que pretende avançar com o Plano Estratégico para Portugal no verão. Nesse sentido, anunciou que no início de julho começam as reuniões regionais, em todo o país, para ajustar a PAC às necessidades nacionais.



Quanto à demissão de 10 dos 17 conselheiros do Conselho de Revisão da PAC, Maria do Céu Antunes rejeita as críticas de falta de diálogo, revelando que alguns conselheiros nunca foram ouvidos porque nunca chegaram sequer a participar. Assegura que serão incorporados os contributos considerados adequados, não só os dos conselheiros como os de todos de um modo geral, num "processo democrático e participado".



Confrontada com a manifestação dos agricultores, promovida pela CNA na próxima segunda-feira, a ministra da Agricultura garantiu que vai estar disponível para receber os agricultores nesse dia ao final da tarde e assegura que vai olhar para as suas reivindicações e considerá-las no Plano Estratégico da PAC. Ainda assim, no que se refere à política de baixos preços à produção - uma das razões que leva os agricultores a manifestarem-se - a ministra Maria do Céu Antunes considera que as oscilações que se têm verificado não têm justificado chamadas de atenção. Garante que têm existido reuniões regulares com os agricultores, para acompanhar e garantir o equilíbrio de mercado e adianta que se há falhas tem de ser a ASAE a atuar.



Em relação ao sector do leite, que está a produzir mais do que é necessário para o consumo interno e que é um dos mais afetados devido a uma mudança no consumo, a ministra da Agricultura anunciou que as únicas ajudas que vão existir serão para a reconversão do sector.



Já quanto aos agricultores, as medidas de apoio vão continuar. A ministra deu como exemplo o Aviso para a substituição dos tratores obsoletos que devido à forte adesão, pode duplicar o valor.



Maria do Céu Antunes frisou ainda que as ajudas para minimizar o impacto da pandemia foram gastas na totalidade e que o PDR 2020 tem a totalidade das verbas comprometidas e uma execução de 77 por cento.



Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Ana Sanlez do Jornal de Negócios.