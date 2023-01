“Conversas da Casa da Lusofonia” refletem sobre o Poder brasileiro

O evento decorre na Casa da Lusofonia, a partir das 11h00, contando com a participação do juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Gilmar Mendes.A conferência, promovida no âmbito das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil (que se assinalaram em 2022), terá a intervenção de abertura a cargo do vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva.No evento será celebrado um acordo de cooperação entre a UC e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) – representado por Gilmar Mendes –, que visa a colaboração académica, científica e cultural entre as duas instituições.O encerramento será feito pelo presidente da Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, Felippe Vaz.O ciclo “Conversas na Casa da Lusofonia” pretende aproximar os atuais e antigos estudantes (nacionais e internacionais) da UC, reunindo personalidades de prestígio para debater temas incontornáveis da atualidade.