Cooperativa distribui aguardente vínica para desinfeção de lares em Foz Côa

"Trata-se de um poderoso desinfetante, superior a outros produtos como gel que são comercializados. Este produto sempre foi usado, desde o antigamente, para efetuar desinfeções por pessoas que a ele tinham acesso, já que se trata um produto de uso restrito ", indicou à Lusa o presidente da COVFN, Ilídio Santos.

Face aos problemas que a pandemia provocada pela covid-19 causou no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Foz Côa e perante as dificuldades de acesso ao gel desinfetante, a cooperativa decidiu apoiar os lares do concelho.

Só no Lar Nossa senhora da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, morreram três idosos, na última semana e estão infetados pelos coronavírus e 47 utentes e 17 funcionários, a que se juntam mais oito pessoas dos seus círculos de relações.

"A aguardente vínica será distribuída conforme as necessidades as necessidades das Intuições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) deste concelho do Douro Superior", vincou o dirigente.

A medida é extensiva a outras IPSS do concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, tais como Lar de Sebadelhe, Lar das Chãs e Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Freixo de Numão.

Face aos apelos para colmatar as necessidades de material de proteção e desinfeção, a CPVFN avançou com esta medida de colaboração.

"Esta iniciativa é um ato de solidariedade no momento muito difícil que todos vivemos, para lutar contra a covid-19", concretizou Ilídio Santos.

Para proceder a esta medida, a Cooperativa pediu autorização ao Instituto do Vinho do Porto para desclassificação do produto "que não pode ser comercializado".

A aguardente vínica é utilizada para a produção de vinho do Porto na Região Demarcada do Douro.