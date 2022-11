Coordenação de Comissões Diocesanas sem conhecimento de "obstáculos" para evitar casos de abuso na justiça

O juiz jubilado, que em fevereiro foi designado para presidir à Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, criada pela Igreja Católica para, entre outras tarefas, "assessorar o trabalho de cada comissão diocesana", admitiu, no entanto, "que por vezes as Comissões podem defrontar-se com circunstâncias que dificultam uma reação".

"Estou a pensar nas famílias ou na própria vítima que não querem que se saiba, ou nas prescrições, por exemplo. Mas também posso dizer que a Base Comum [manual de "boas práticas" elaborado pela Coordenação das Comissões Diocesanas] propõe que se comuniquem ao Ministério Público todos os casos que configurem crime. Sem olhar a prescrições ou à natureza pública ou particular do crime que se suspeita ter sido cometido", disse José Souto Moura à agência Lusa, em entrevista por escrito.

O magistrado adiantou que, pela "última atualização" de que dispõe, são 21 os casos de eventuais abusos reportados às comissões diocesanas, embora não tenha "nota do número de casos remetidos ao Ministério Público (MP)".

"Havendo fundamento para suspeita de crime, são os próprios documentos pontifícios que determinam a remessa às autoridades civis e, portanto, parto do princípio de que a remessa teve lugar. De qualquer modo, tenho recebido algumas informações que dão conta da remessa ao MP. Na Comissão de Lisboa, por exemplo, ainda no mês passado [setembro] tivemos a comunicação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, do arquivamento de dois inquéritos-crime pelos procuradores", adiantou Souto Moura.

Confrontado com a disparidade do número de casos reportados às comissões diocesanas no seu conjunto, face aos chegados à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, e que na segunda-feira terminou a recolha de denúncias para o relatório a apresentar no dia 31 de janeiro de 2023, o ex-procurador-geral da República considera "natural".

"A Comissão Independente tem tido conhecimento de muitos mais casos que as Diocesanas todas juntas e não podia deixar de ser assim. Acho que isso é natural e prende-se com a razão de ser e os objetivos daquela", considerou José Souto Moura.

Para o magistrado, "impunha-se combater um mal e era muito importante para a Comissão Independente conhecer a dimensão desse mal. Por isso havia e há o propósito de fazer o levantamento e o estudo possível, do que aconteceu em matéria de abusos, nos últimos 70 anos, em Portugal. Isto sem prejuízo do acolhimento dos ofendidos e encaminhamento das notícias para o Ministério Público, que a Independente também fez".

Por outro lado, "as Comissões Diocesanas começaram a formar-se em 2019, a primeira foi a de Lisboa em abril, e nos três anos decorridos, com a pandemia pelo meio, as Diocesanas ocuparam-se dos casos mais recentes. Mesmo assim, foram comunicados bastantes já prescritos à luz da lei penal civil. Sobretudo, não é sua função fazer o historial do passado, e quem se dirige a elas não pretende só um registo do facto, mas também uma reação", acrescentou.

Souto Moura também considera "possível que da parte de alguns ofendidos haja desconfiança em relação às Comissões Diocesanas. Sobretudo se tiveram más experiências no passado com as entidades a quem se queixaram. Mas trata-se de experiências que, se existiram, são de um tempo em que não havia Comissões e compete agora a estas construir a confiança das pessoas".

"Propor procedimentos e orientações comuns, ajudar em tudo o que possa proteger as vítimas e esclarecer sobre quadros normativos canónicos e civis relacionados com os processos de abuso sobre menores, tanto no que respeita ao acompanhamento da vítima como na atenção ao agressor", são alguns dos objetivos da Coordenação Nacional criada no passado dia 05 de fevereiro, em Fátima.

Além de Souto Moura, que lidera, a Comissão de Coordenação é integrada pela advogada Paula Margarido, que secretaria (ambos da Província Eclesiástica de Lisboa), Marta Neves e Carlos Alberto Pereira (da Província Eclesiástica de Braga) e Custódio Moreira (de Évora).

Aquando da criação da Coordenação, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) esclareceu que a mesma "respeitará a autonomia de trabalho de cada Comissão Diocesana, assim como da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, manifestando disponibilidade para ajudar em tudo o que possa facilitar e agilizar o trabalho que esta desenvolve".