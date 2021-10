Coordenador açoriano do plano de vacinação despede-se com sentimento de missão cumprida

Foto: Eduardo Resendes/DR

O coordenador do processo de vacinação no Arquipélago dos Açores fez hoje as despedidas do cargo. Pedro Monjardino, tal como aconteceu no Continente com o vice-almirante Gouveia e Melo, cessa agora funções, numa altura em que 81% dos açorianos estão totalmente vacinados contra a Covid 19.