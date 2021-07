Coordenador da task force sublinha que o importante agora "é acelerar vacinação"

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 afirma que as próximas duas semanas são decisivas no combate à nova vaga e diz que é necessário, nesta fase, trocar a qualidade do processo pelo ritmo de vacinação.