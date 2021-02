Coordenador da vacinação defende maior intervalo entre as duas doses

O coordenador do plano de vacinação covid quer um maior intervalo entre a as duas doses da vacina. Gouveia e Melo garante que adiar a toma da segunda dose em duas semanas permitiria vacinar mais 200 mil pessoas. Hoje foi atualizada a previsão das vacinas que Portugal vai receber ainda este ano: 35,8 milhões contra a anterior previsão de 22 milhões.