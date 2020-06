Coordenador no Alentejo diz que missão "faz todo o sentido"

"Fez todo o sentido em estado de emergência, faz todo o sentido em estado de calamidade e faz todo o sentido que exista, não digo um secretário de Estado regional, mas alguém que possa fazer este trabalho ao nível local, ao nível regional, para que a articulação dos serviços possa funcionar de uma forma mais eficaz", argumentou.

O governante, que é o coordenador da execução das medidas de combate à pandemia da covid-19 no Alentejo, desde 06 de abril, primeiro na fase do estado de emergência e, atualmente, no estado de calamidade, falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa em Évora.

Na sessão, em que anunciou alguns resultados relativos ao combate à doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) na região, Jorge Seguro Sanches afiançou que desempenha esta "missão" de coordenação regional [o Governo nomeou outros coordenadores para outras regiões] "com todo o gosto".

"Estou sempre à disposição, desde logo porque sou membro do Governo e, sendo membro do Governo, estou à disposição para aquilo que me seja pedido para fazer", frisou, quando questionado pela agência Lusa sobre a importância desta coordenação regional e sobre se as funções ainda se justificam, nesta fase, ou se vão continuar.

Seguro Sanches sublinhou estar "disponível" para cumprir com esta missão "enquanto for entendido pelo Governo e nomeadamente pelo primeiro-ministro", António Costa.

"Fazemos periodicamente reuniões dos serviços desconcentrados, tenho uma relação muito próxima com os autarcas e com os presidentes das comunidades intermunicipais e achamos que isso faz todo o sentido porque o Estado, a administração central, nas últimas décadas, foi perdendo presença, especialmente no interior do país", realçou.

Antes, existiam "praticamente todos os serviços ao nível concelhio", mas, com o seu encerramento progressivo, esse trabalho é hoje "feito pelas autarquias locais, pelos presidentes de câmara e também pelas comunidades intermunicipais", disse.

Por isso, "haver ao nível da administração central alguém que possa fazer uma conciliação de vontades e, muitas vezes, facilite que algumas aspirações cheguem mais facilmente ao destino, é algo que faz todo o sentido em todos os territórios, mas, no interior, faz seguramente todo o sentido", insistiu.

Na conferência de imprensa, o secretário de Estado revelou que, dos 268 infetados registados na região pela Direção-Geral da Saúde (DGS) -- dados até segunda-feira porque o boletim epidemiológico de hoje dá conta de 273 casos, além da única vítima mortal -- há atualmente "menos de 30 casos ativos, o que corresponde a uma taxa de recuperação elevada".

No Alentejo, desde o início da pandemia e até segunda-feira, foram realizados "mais de 23 mil testes" à covid-19, "o que significa que cerca de 5% da população" do território "já foi testada", assinalou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.492 mortos associados à covid-19 em 35.306 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.