COP27. António Costa no Egito para reafirmar "metas ambientais" e aceleração da "transição energética"

Foto: Khaled Elfiqi - EPA

António Costa vai participar nos trabalhos da COP27 e tem encontros bilaterais. Hoje, deve reunir-se com o secretário de Estado do Vaticano e, amanhã, com a vice-presidente de Angola. Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro afirmou que Portugal pretende reafirmar as metas ambientais na conferência climática e anunciar "as novas metas que resultam da lei do clima aprovada na Assembleia da República".