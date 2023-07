Cordão humano em Santa Maria contra fecho da maternidade

A ação visa também contestar a exoneração do diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Diogo Ayres de Campos, que alega motivos políticos.Os organizadores do cordão solidário consideram que “todo o processo foi uma confusão que envolveu o despedimento de chefias por delito de opinião, em que os profissionais nunca foram ouvidos, mesmo quando apresentaram soluções alternativas ao encerramento”.Lembram que, desde cedo, os profissionais da maternidade manifestaram preocupação com a transferência do serviço para o Hospital São Francisco Xavier, uma vez que isso implicaria uma redução da capacidade assistencial e consideram “uma irresponsabilidade” o encerramento programado da maternidade de Santa Maria nos meses de verão, “quando a falta de profissionais de Obstetrícia se acentua”.A direção executiva do SNS anunciou em maio que o bloco de partos do hospital de Santa Maria vai fechar para obras a partir de 1 de agosto e até setembro, ficando os serviços concentrados no Hospital S. Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental), medida que motivou críticas do então diretor do serviço, Diogo Ayres de Campos, que foi posteriormente exonerado.