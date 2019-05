Cordão humano exige encerramento da central nuclear de Almaraz

Foto: Lusa

O local de encontro foi a barragem de Cedilho. A concentração dos ambientalistas começou na margem espanhola do rio Tejo e passou depois para o lado português.



Os manifestantes insistem no risco de acidente nuclear e na contaminação de recursos.



Além disso, referem as múltiplas avarias registadas nos últimos anos e a degradação das instalações da estrutura da barragem.