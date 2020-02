Coronavírus. 12.º caso suspeito em Portugal sob avaliação

“A Direção-Geral da Saúde informa que foi validado um caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica”, informa o



A criança que regressou recentemente da China ficará internada no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Este é o 12.º caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, aguardando-se que seja conhecido o resultado das análises.



Até agora, todos os outros casos suspeitos portugueses deram resultado negativo no teste.







Só na última segunda-feira foram descartados três dos casos suspeitos. Durante a manhã foram revelados pela DGS os resultados negativos nas análises dois casos (chamados 9.º e 10.º casos). Um destes casos suspeitos era, igualmente, uma criança regressada da China que tinha sido encaminhada para o Hospital Dona Estefânia.



Durante a tarde de segunda-feira, a 11ª suspeita foi também descartada. A DGS confirmou que a mulher transferida de Gondomar para o Hospital de São João, no Porto, não configurava “um caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus”.

Quase dois mil mortos

O número de mortes relacionadas co o COVID-19 tem aumentado a cada dia. Os dados mais recentes apontam para 1.868 mortos na China continental e mais de 73 mil infetados a nível global.



Para além das fronteiras da China, há a registar cinco mortos: nas Filipinas, Hong Kong, Japão, França e Taiwan. A lista de casos infetados conta com cerca de 30 países, mas 99 por cento do total global de casos de infeção pelo novo coronavírus é registado na China.





De acordo com um estudo do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças publicado esta segunda-feira, mais de 80 por centos dos casos de infeção por COVID-19 são ligeiros e as pessoas idosas ou co problemas de saúde são as que correm maiores riscos.