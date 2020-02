Coronavírus. A situação ao minuto

Tiago Petinga - Lusa

A diretora-geral da Saúde admite que poderá haver um milhão de portugueses infetados pelo Covid-19, 21.000 na semana mais crítica, assegurando que as autoridades de saúde estão a preparar-se para esta possibilidade. Em Portugal, para já, não há registo de nenhum caso positivo. No resto do mundo continuam a surgir novos casos. A Coreia do Sul, o país com maior número de casos a seguir à China, anunciou mais três mortos e 594 novos casos de contaminação, o que eleva para 2.931 o número de infetados. Na Europa, Itália continua a ser o país com mais atingido pelo surto, regista 17 mortos e 605 infetados.

9h14 - Guterres quer conferência em Nova Iorque sobre mulheres com formato reduzido



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu o redimensionamento de uma conferência anual sobre mulheres prevista para Nova Iorque, EUA, devido à epidemia de coronavírus, disse hoje o seu porta-voz.



O início da conferência está agendado para 9 de março e deveria reunir 12.000 participantes de todo o mundo.



"Em vista da rápida disseminação" do vírus e da "necessidade de harmonizar o trabalho das Nações Unidas com os problemas de saúde pública, o secretário-geral sugeriu à Comissão sobre o Estatuto da Mulher que realizasse uma reunião de formato reduzido, com participação limitada em Nova Iorque", afirmou Stéphane Dujarric, em comunicado.







9h06 - Confirmados dois novos casos na Catalunha



As autoridades da Catalunha confirmaram a existência de dois novos casos. São agora seis os casos confirmados.



Um dos casos é uma mulher de 52 anos residente em Girona que se deslocou recentemente a Itália.



O outro é um homem, residente em Barcelona, que esteve em contacto com um dos outros casos já confirmados.





8h40 - Portugal pode, no pior cenário, chegar a um milhão de infetados







A diretora-geral da Saúde admite que, no pior cenário possível, Portugal poderá ter um milhão de infetados pelo novo coronavírus. Graça Freitas refere que o cenário mais plausível seja de 21 mil infetados na semana mais crítica.







"Estamos a fazer cenários para uma taxa total de ataque de 10% (um milhão de portugueses) e assumindo que vai haver uma propagação epidémica mais intensa durante, pelo menos, 12 a 14 semanas", afirmou Graça Freitas, em entrevista ao semanário Expresso, publicada hoje.

A responsável da DGS considera ainda que, dependendo da disseminação do Covid-19 em Portugal, poderá ser decretada a quarentena obrigatória.





No resto do mundo continuam a surgir novos casos. A Coreia do Sul, o país com maior número de casos a seguir à China, anunciou mais três mortos e 594 novos casos de contaminação, o que eleva para 2.931 o número de infetados. Na Europa, Itália continua a ser o país com mais atingido pelo surto, regista 17 mortos e 605 infetados.







A China registou mais 47 mortes causadas pelo coronavírus Covid-19, elevando o total para 2.835 desde o início da epidemia, e identificou ainda 427 novos casos.



Entretanto, a Coreia do Sul anunciou mais três mortes e 594 novos casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19, o maior aumento diário até agora, que eleva o número total de infetados para 2.931. Três mulheres morreram na região sul de Daegu, aumentando o número de mortos para 16 no país, informaram as autoridades de saúde sul-coreanas em comunicado.



Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infetados.



Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde do Estado do Oregon anunciaram na sexta-feira que uma pessoa contraiu o novo coronavírus de uma fonte desconhecida, o terceiro caso do género no país.

A paciente, que não viajou recentemente e não terá estabelecido contacto com uma pessoa infetada, foi internada, em isolamento.

A mulher reside no condado de Washington, perto de Portland. Dois outros casos semelhantes de contaminação de origem indeterminada foram identificados esta semana no norte da Califórnia, estado vizinho do Oregon.



A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infetou mais de 84 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram quase três mil.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.



Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.



Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão com confirmação de infeção.







A Organização Mundial da Saúde aumentou ontem para muito elevado o nível de ameaça causado pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A epidemia foi declarada pela OMS como emergência de saúde pública internacional.





A diretora-geral da Saúde explicou que os estudos realizados estimam que 80% do total de infetados pelo novo coronavírus "vão ter doença ligeira a moderada", 20% terão "doença mais grave" e apenas 5% uma "evolução crítica".Neste cenário, a taxa de mortalidade "será à volta de 2,3% e 2,4%".A responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) acrescentou que "no cenário mais plausível" poderá haver "cerca de 21.000 casos na semana mais crítica", dos quais 19.000 poderão ter sintomas ligeiros, "como a gripe", e 1.700 terão "de ser internados, nem todos em cuidados intensivos".Graça Freitas esclareceu que as autoridades de saúde de Portugal construíram esta previsão tendo por base a fórmula utilizada para a pandemia da Gripe A, em 2009."Estamos a trabalhar com cenários para a taxa de ataque da doença, como fizemos com a pandemia de gripe, em 2009. Na altura, pensávamos que podia ter uma taxa total de ataque de 10%: um milhão de pessoas doentes ao longo de 12 semanas, mas não todas graves. Mas, afinal, foram 7%, cerca de 700 mil pessoas no total da época gripal 2009/10", explicitou, adiantando que "uma epidemia depende da taxa de ataque, da duração e da gravidade".Contudo, no caso do Covid-19, ainda não se sabe tudo para "fazer cenários tão bem feitos".Graça Freitas realçou que o plano para responder à propagação do novo coronavírus em Portugal prevê a disponibilização de 2.000 camas em hospitais e 300 quartos com pressão negativa.Se a doença progredir haverá "isolamento por quartos e por enfermaria", por exemplo, para "todas as pessoas que adoeceram no mesmo dia", referiu.A diretora-geral da Saúde afirmou também que "as notícias falsas e as redes sociais" são "um grande problema" associado ao surto do novo coronavírus."O maior medo que tenho é do comportamento humano, de informações virais (na internet) que podem ser contraproducentes", sustentou Graça Freitas, acrescentando que o Covid-19 difere de outros surtos por ser "uma epidemia 'online' e um vírus" sobre o qual não se sabe tudo.