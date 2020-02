Coronavírus. Análises a criança no Hospital Dona Estefânia com resultado negativo

Em comunicado, a DGS confirmou que “o 11.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), uma criança que foi hoje encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, resultou negativo”.



De acordo com a DGS, duas amostras biológicas tiveram resultados negativos depois de terem sido realizadas análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).







O caso suspeito tinha sido anunciado no início da tarde desta segunda-feira. Tratava-se de uma criança regressada da China que ficou internada no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.



Todos os outros casos suspeitos portugueses de infeção pelo novo coronavírus também tiveram resultado negativo no teste.





Só na última segunda-feira foram descartados três dos casos suspeitos, incluindo uma outra criança regressada da China que tinha sido encaminhada para o Hospital Dona Estefânia.



Os dados mais recentes apontam para 1.868 mortos devido ao COVID-19 na China continental e mais de 73 mil infetados a nível global. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou a existência de 92 casos de transmissão pessoa a pessoa do COVID-19 em 12 países, além da China.