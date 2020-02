Coronavírus. Análises a repatriados portugueses dão negativo

As análises foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).







“A DGS informa que os testes laboratoriais realizados pelo INSA foram todos negativos”, lê-se num comunicado da Direção-Geral da Saúde enviado às redações.



Os 20 repatriados – que incluem dois diplomatas portugueses e duas cidadãs brasileiras – vão continuar em isolamento profilático durante 14 dias, no Hospital Pulido Valente no Parque Hospitalar de Lisboa.



Treze estão em isolamento no hospital Pulido Valente e os outros sete no Parque Hospitalar de Lisboa, conhecido por Júlio de Matos.







Vão continuar a ser acompanhados por dois médicos da Sanidade Internacional, que vão garantir a vigilância ativa duas vezes por dia e estarão sempre disponíveis para contacto.





A Direção-geral da Saúde acrescenta que “sempre que pertinente” atualizará esta informação.







Hoje às 17h30, a Ministra da Saúde, Marta Temido, do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e do presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge-INSA, Fernando Almeida, vão realizar uma sessão de esclarecimentos no Ministério da Saúde.







A viagem do grupo durou quase 20 horas. Saíram de Wuhan na China, a bordo de um A380 da Hifly, até uma base militar perto de Marselha, França, onde foram realizadas avaliações médicas. Após várias horas, embarcaram num avião C130 da Força Aérea Portuguesa que os transportou até ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, onde aterrou às 20h30 de domingo. À chegada foram avaliados pelos médicos da Equipa de Sanidade Internacional, coordenada pela Direção-Geral da Saúde.