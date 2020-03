Coronavírus. AR cria gabinete de crise e compra material de proteção

O plano prevê a criação de um gabinete de crise, a compra de material de proteção e o despiste dos sintomas da doença.



O registo biométrico de assiduidade fica também suspenso temporariamente.



No caso de surgir algum caso positivo entre deputados ou funcionários, o plano prevê, entre outras medidas, a restrição de reuniões presenciais, dando primazia à videoconferência.



As visitas ao edifício serão, também, suspensas, o mesmo acontecendo com as deslocações em missões oficiais.