Coronavírus. Dois novos casos suspeitos em Portugal

O décimo caso validado como suspeito diz respeito a uma criança regressada da China que aguarda no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, os resultados das análises.



O 11.º caso aconteceu em Gondomar e o paciente vai ser transferido para o Hospital de S. João, no Porto.



Entretanto, os testes aos outros dois casos suspeitos conhecidos no domingo obtiveram resultados negativos.