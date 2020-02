Coronavírus. INEM distribui material defeituoso a equipas de emergência

O Sindicato revela que as máscaras não tinham elásticos e acrescenta que os equipamentos de proteção também não são suficientes. Havia apenas um par de óculos para dois técnicos em cada viatura.



Os equipamentos começaram a chegar há uma semana e meia e é a norte que se registam as maiores falhas no que toca à danificação do material.