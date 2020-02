Coronavírus. Ministra garante capacidade para assistir infetados

A Direção-Geral da Saúde adianta que do total de 52 casos suspeitos que se registaram até agora, 36 tiveram resultado negativo.



Estão 16 casos à espera de resultados.



Na última noite, nos Açores, o Governo Regional deu nota do primeiro caso suspeito na região. Trata-se de um homem de 31 anos que esteve recentemente em Milão.



Entrevistada na SIC Notícias, a ministra da Saúde, Marta Temido, diz que Portugal está preparado para enfrentar uma situação semelhante à que se verifica em Itália e explicou que há uma dezena de hospitais prontos para receber os casos suspeitos que aumentam dia a dia.



A ministra explicou que toda a gente está em observação e por isso, os cuidados devem ser aplicados.



Mais um português no Japão



Há um segundo cidadão português hospitalizado no Japão por indícios relacionados com o coronavírus, uma informação avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Números globais



A China confirma a morte de 44 pessoas vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas. Há também mais 327 casos de infeção confirmados.



A nível global são mais de 2 mil 850 mortes e mais de 83 mil infetados.



A Nigéria anunciou o primeiro caso de infeção, ou seja, todos as regiões do mundo contam com infeções pelo vírus.



Na Europa, a Itália continua a ser o país mais afetado com 17 mortos e 650 casos confirmados de infeção.



A Lituânia confirmou o primeiro caso de infeção, informação divulgada esta madrugada pelo governo.



Também a Nova Zelândia anunciou o primeiro caso.